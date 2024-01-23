В Белом доме рассказали, что будет, если США прекратят поддержку Украины

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби счел «вполне возможным» отказ западных стран от поддержки Киева, если конгресс США не поддержит выделение новой помощи Украине.
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