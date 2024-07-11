Diablo 4: Vessel of Hatred – новый класс Духорожденный будет представлен 18 июля Пятый се...

Diablo 4: Vessel of Hatred – новый класс Духорожденный будет представлен 18 июляПятый сезон Diablo 4 должен начаться менее чем через месяц, но тем, кто ищет более существенные, повествовательные дополнения, тоже не придется долго ждать: первое дополнение к экшен-RPG Vessel of Hatred выйдет в октябре.
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