Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после обрушения потолка в спа-комплексе в Петергофе

В результате происшествия пострадали четыре человека Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после обрушения потолка в спа-комплексе в Петродворцовом районе Петербурга.
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