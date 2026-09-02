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Царьград

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На Байкале зафиксирована мощная магнитная аномалия — учёные бьют тревогу

На Байкале зафиксирована мощная магнитная аномалия — учёные бьют тревогу

Байкал подал сигнал, который пугает экспертов. К чему готовиться?Байкал снова заставил научное сообщество затаить дыхание.

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