Загадка русских «партий» Византии

Отношения Руси и Византии были вовсе не настолько отстранёнными и враждебными, как принято считать. Многие удивятся тому, что половина существовавших в столице Империи Константинополе своеобразных политических партий – «димов», имели ярко выраженный «прорусский» характер.
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