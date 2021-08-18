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Загадка русских «партий» Византии

Загадка русских «партий» Византии

Отношения Руси и Византии были вовсе не настолько отстранёнными и враждебными, как принято считать. Многие удивятся тому, что половина существовавших в столице Империи Константинополе своеобразных политических партий – «димов», имели ярко выраженный «прорусский» характер.

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