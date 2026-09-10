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Постановщика сериала "Ликвидация" арестовали в Москве по делу о госизмене

Постановщика сериала "Ликвидация" арестовали в Москве по делу о госизмене

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Мещанский суд столицы арестовал 52-летнего художника-постановщика сериала "Ликвидация" Александра Кондратова в связи с подозрением в госизмене.

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