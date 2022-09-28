Адвокат Медведчука рассказал о рычаге Украины по обмену военнопленными

Адвокат Медведчука: на Украине много людей обвиняют в госизмене для обмена военнопленными Адвокат освобожденного украинского политика Виктора Медведчука Валентин Адвокат Медведчука: на Украине много людей обвиняют в госизмене для обмена военнопленными Адвокат освобожденного украинского политика Виктора Медведчука Валентин Рыбин рассказал о большом количестве обвинений людей в госизмене на Украине, которых она использует в качестве рычага в переговорах с Россией по обмену военнопленными.