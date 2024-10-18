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Петербургский дневник

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Врач Тананакина объяснила, как побороть сахарную зависимость

Врач Тананакина объяснила, как побороть сахарную зависимость

Нужно постепенно снижать потребление сладостей Для борьбы с зависимостью рекомендуется постепенно снижать потребление сахара, сказала РИАМО врач-эндокринолог АО «Медицина», кандидат медицинских наук Наталия Тананакина.

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