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Говорит Европа ⚡

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Константин Бондаренко: Запрет выступления Мендель стал ей лучшей рекламой

Константин Бондаренко: Запрет выступления Мендель стал ей лучшей рекламой

Почему запрет выступления Юлии Мендель в Европарламенте обернулся против Зеленского? Как обычные мероприятия в Европарламенте превращаются в формальность? Почему европейские политики не спешат возмущаться ситуацией в Украине? И что означает этот инцидент для репутации Банковой? Что произошло в Европарламенте Команда Зеленского в очередной раз оказала ему медвежью услугу.

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