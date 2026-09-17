Константин Бондаренко: Запрет выступления Мендель стал ей лучшей рекламой

Почему запрет выступления Юлии Мендель в Европарламенте обернулся против Зеленского? Как обычные мероприятия в Европарламенте превращаются в формальность? Почему европейские политики не спешат возмущаться ситуацией в Украине? И что означает этот инцидент для репутации Банковой? Что произошло в Европарламенте Команда Зеленского в очередной раз оказала ему медвежью услугу.