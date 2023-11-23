WSJ: задержка начала перемирия в Газе вызвана неполными данными в списках ХАМАС

REUTERS/Ronen Zvulun Задержка начала перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС обусловлена неполными данными по заложникам в списках, которые были переданы боевиками израильской стороне, сообщили в газете Wall Street Journal со ссылкой на чиновников из Египта и США.