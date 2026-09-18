В Орловской области водитель напал на инспектора ГИБДД

В Хотынецком районе Орловской области водитель в нетрезвом виде напал на инспектора ГИБДД. Вечер 3 сентября 2026 года выдался для одного из жителей Хотынецкого района неспокойным по его собственной вине.
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