Над Ираном пролетел крупный «чёрный лебедь»

Новости к полудню потекут рекой, пока же имеем скудный суповой напор достоверной информации: иранская делегация возвращалась 19 мая из Азербайджана, где президент Ирана Ибрахим Раиси вместе с Ильхамом Алиевым провели «историческую встречу» (эпитет иранских правительственных СМИ) и открывали гидроузлы на реке Араз.
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