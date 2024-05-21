ВМЕСТЕ - легче ВСЁ
КОРОНОВИРУС - мон...ГЛАВНАЯПравила в нашем домеНаселение РоссииРАДИО для ВасРАДИО МТКомментарииБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

1 432 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Архипов
    Дурдом насаждают. Азеры имеют своё государство, там пусть делают классы.Ну вот и дождались!
  • Алла Тимофеева
    Ответ на вопрос о ношении никаба очень простой : мы живём в СВЕТСКОМ обществе.Если кому-то религия запрещает открыват...Муфтий Москвы пре...
  • Александр Корякин
    А что думает товарисч Путин?Ну вот и дождались!

Над Ираном пролетел крупный «чёрный лебедь»

Над Ираном пролетел крупный «чёрный лебедь»

Новости к полудню потекут рекой, пока же имеем скудный суповой напор достоверной информации: иранская делегация возвращалась 19 мая из Азербайджана, где президент Ирана Ибрахим Раиси вместе с Ильхамом Алиевым провели «историческую встречу» (эпитет иранских правительственных СМИ) и открывали гидроузлы на реке Араз.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх