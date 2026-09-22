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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гомоляко об уходе Хэйса из «Ак Барса»: «Неужели он не знал, что не подходит по форме? У нас лига молодеет, а он пешком ходит»

Бывший игрок и спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко отреагировал на решение  Кевина Хэйса завершить игровую карьеру после 5 матчей за «Ак Барс».

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