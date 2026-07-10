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SPORT24.ru

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Макелеле поддержал решение «Реала» оставить Тчуамени: «Моуринью не глуп»

Макелеле поддержал решение «Реала» оставить Тчуамени: «Моуринью не глуп»

Бывший футболист «Реала» Клод Макелеле позитивно оценил информацию о намерении клуба продлить контракт с полузащитником Орельеном Тчуамени.

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