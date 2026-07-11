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Царьград

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Костенко объявил о снижении темпов мобилизации на Украине

Костенко объявил о снижении темпов мобилизации на Украине

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко сообщил, что темпы мобилизации на Украине снизились после анонсирования реформы системы призыва и возможно привлечения иностранцев в ВСУ, что снизило мотивацию добровольцев.

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