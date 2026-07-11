Костенко объявил о снижении темпов мобилизации на Украине

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко сообщил, что темпы мобилизации на Украине снизились после анонсирования реформы системы призыва и возможно привлечения иностранцев в ВСУ, что снизило мотивацию добровольцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии