Костенко объявил о снижении темпов мобилизации на Украине

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко сообщил, что темпы мобилизации на Украине снизились после анонсирования реформы системы призыва и возможно привлечения иностранцев в ВСУ, что снизило мотивацию добровольцев.