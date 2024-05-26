Один нюанс: какой у России есть туз в рукаве в ответ на конфискацию активов

На живописном берегу озера Лаго-Маджоре на границе Италии и Швейцарии собрались люди в деловых костюмах и с рабочими улыбками, чтобы решить, как отнять у нас 300 миллиардов долларов, наши замороженные активы.
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