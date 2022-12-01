Константин Хабенский долгое время находится в процессе судебного разбирательства, дело тянется уже несколько лет.
Хабенский стал участником дела о крупном мошенничестве
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
B
BaTaNya
Ещё и говнорекламу с его участием туда же.
Ответить
3 г.
Сергей Аганин
Это не актер а Леня Голубков. Позорище. Перестал уважать таких Голубковых рекламщика.
Ответить
3 г.
АМ
Александр Медрец
Заголовок лучше так, автор педрило и голубой стал участником схода. Потом дальше но это так сложилось что автор читал это дело...
Ответить
3 г.
Свежие комментарии