Аляска подала в суд на администрацию Байдена

Американский штат Аляска подал в суд на администрацию президента США Джо Байдена. Власти региона недовольны введенными ограничениями на разработку нефтяных и газовых месторождений в Арктическом национальном заповеднике дикой природы.
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