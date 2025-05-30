Люди платили за ЖКХ, а обогащался директор "управляшки": Суд отправил под домашний арест главу "Златситисервис" за растрату 19 млн

Златоустовский городской суд принял решение о домашнем аресте директора компании "Златситисервис". Он обвиняется в хищении более 19,4 млн рублей, предназначенных для оплаты услуг ресурсоснабжающих организаций.
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