На Украине объявили эвакуацию на золочевском направлении под Харьковом

Глава Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко заявил, что власти Украины организовали эвакуацию жителей нескольких населенных пунктов на золочевском направлении в Харьковской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии