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На Украине объявили эвакуацию на золочевском направлении под Харьковом

На Украине объявили эвакуацию на золочевском направлении под Харьковом

Глава Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко заявил, что власти Украины организовали эвакуацию жителей нескольких населенных пунктов на золочевском направлении в Харьковской области.

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