В Бийске таксист подарил мошенникам деньги, когда вез им детское питание

Клиент попросил еще оплатить услуги связи, поскольку "не может выйти из дома с ребенком" В Алтайском крае мошенники обманули 19-летнего таксиста, который хотел подработать курьером, сообщает региональное МВД.
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