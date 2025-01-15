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Зима не страшна: стилист раскрыла 8 секретов ухода за волосами в холодное время года

Зима не страшна: стилист раскрыла 8 секретов ухода за волосами в холодное время года

Зимние месяцы могут стать настоящим испытанием для наших локонов. Холодный воздух, сильные ветры, перепады температуры и сухость в помещениях — все это может негативно сказаться на состоянии волос, делая их сухими, ломкими и безжизненными.

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