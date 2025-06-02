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Стало известно о попытках прорыва ВСУ в Курскую область перед переговорами в Стамбуле

Стало известно о попытках прорыва ВСУ в Курскую область перед переговорами в Стамбуле

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в преддверии переговоров в Стамбуле несколько раз пытались прорваться в Курскую область.

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