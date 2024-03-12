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В США заявили, что Белый дом вскоре может отвернуться от Украины

В США заявили, что Белый дом вскоре может отвернуться от Украины

Известия/Алексей Агарышев Белый дом вскоре может отвернуться от Украины. Такое заявление сделал бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

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