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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шапи забил 1-й гол в сезоне. Его «Арис» лидирует в чемпионате Греции, на 1 балл опережая ПАОК Чалова и Оздоева

Шапи забил 1-й гол в сезоне. Его «Арис» лидирует в чемпионате Греции, на 1 балл опережая ПАОК Чалова и Оздоева

Полузащитник «Ариса» отличился в матче с чемпионата Греции с «Левадиакосом» (3:1). Это первый результативный балл россиянина в 5 матчах сезона.

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