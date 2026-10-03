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Царьград

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Тело москвички нашли расфасованным по пакетам: На возможного убийцу указал источник

Тело москвички нашли расфасованным по пакетам: На возможного убийцу указал источник

Тело москвички нашли расфасованным по пакетам на балконе. На возможного убийцу указал источник. Сейчас правоохранители устанавливают его личность и пытаются определить, где он находится.

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