Мировое обозрение

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Почему храм Христа Спасителя дважды не настоящий: историческое расследование

Почему храм Христа Спасителя дважды не настоящий: историческое расследование

Проще будет начать с конца, потому что эта история частично происходила на нашей памяти. Неподалёку от Москва-реки на улице Волхонка, дом 15, стоял себе, никого не трогал, храм Христа Спасителя, построенный в 19 веке в честь победы над Наполеоном.

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