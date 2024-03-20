Вернуть ясли, снизить ипотечную ставку и нагрузку на бизнес

Вернуть ясли, снизить нагрузку на бизнес, обязать правительство регулировать цены на одежду и обувь — с такими предложениями выступили руководители фракций Государственной Думы во время встречи с Президентом России Владимиром Путиным.
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