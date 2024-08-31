В МИД назвали атаку на Белгород спланированной акцией устрашения

Удар ВСУ по Белгороду и Белгородскому району кассетными боеприпасами был заранее спланированной и тщательно подготовленной террористической акцией устрашения, заявили 31 августа в Министерстве иностранных дел РФ, комментируя случившийся накануне теракт.
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