Мэрия стала выдавать больше разрешений на застройку центра жильем

Пока в политических кругах набирает обороты дискуссия о том, что на застройку центра города жильем нужно вводить мораторий, муниципалитет практически удвоил в прошлом году число выданных разрешений на новые высотки по сравнению с предыдущим годом.
Пока в политических кругах набирает обороты дискуссия о том, что на застройку центра города жильем нужно вводить мораторий, муниципалитет практически удвоил в прошлом году число выданных разрешений на новые высотки по сравнению с предыдущим годом.
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