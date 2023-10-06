СМИ сообщают о забастовке рабочих на Ковыкте

В Иркутской области на Ковыктинском газоместорождении вахтовики объявили забастовку. Речь идет о работниках, которые заключили трудовые договоры с новосибирской фирмой «Кадано» и уехали в тайгу Иркутской области.
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