Студия или однокомнатная квартира: что выбрать в Тюмени?

Покупка квартиры — серьезный шаг, особенно если речь идет о первом собственном жилье. Один из самых распространенных вопросов, с которым сталкиваются покупатели недвижимости, — что выгоднее: студия или однокомнатная квартира? Скажем сразу, однозначного ответа здесь нет.
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