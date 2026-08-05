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Мировые Новости

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Студия или однокомнатная квартира: что выбрать в Тюмени?

Студия или однокомнатная квартира: что выбрать в Тюмени?

Покупка квартиры — серьезный шаг, особенно если речь идет о первом собственном жилье. Один из самых распространенных вопросов, с которым сталкиваются покупатели недвижимости, — что выгоднее: студия или однокомнатная квартира? Скажем сразу, однозначного ответа здесь нет.

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