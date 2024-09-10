"Ринг покажет": Дрозд пожелал победы Кузьмину в поединке с Севейджем

Чемпион мира по боксу и спортивный комментатор Григорий Дрозд пожелал победы россиянину Сергею Кузьмину в поединке с американцем ДеАндре Севейджем, который состоится в рамках турнира по кулачным боям "Бойцовского клуба РЕН ТВ".