Интересно, вы в курсе, что узбеки — коренной народ Ленинградской области?

юф юра федулов Да, и они выкопали Финский залив и прокопали русло Невы.

Владимир Аверков пока такие дебилы и воры будут у руля-будет российский народ хлебать дерьмо полными ложками...в Узбекистан козла Дрозденко(какая интересная фамилия-прям из коренного народа)!!!