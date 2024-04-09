"Губернатор Ленинградской области нашёл на территории региона коренной узбекский народ и выделил ему соответствующий грант.
Интересно, вы в курсе, что узбеки — коренной народ Ленинградской области?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
юф
юра федулов
Да, и они выкопали Финский залив и прокопали русло Невы.
Ответить
14 час.
Владимир Аверков
пока такие дебилы и воры будут у руля-будет российский народ хлебать дерьмо полными ложками...в Узбекистан козла Дрозденко(какая интересная фамилия-прям из коренного народа)!!!
Ответить
14 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Ну это просто - узбеки пообещали поделиться грантом, а местные нет.
Ответить
14 час.
Свежие комментарии