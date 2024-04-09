Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Интересно, вы в курсе, что узбеки — коренной народ Ленинградской области?

Интересно, вы в курсе, что узбеки — коренной народ Ленинградской области?

"Губернатор Ленинградской области нашёл на территории региона коренной узбекский народ и выделил ему соответствующий грант.

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Комментарии
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юф
юра федулов
Да, и они выкопали Финский залив и прокопали русло Невы.
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14 час.
Владимир Аверков
пока такие дебилы и воры будут у руля-будет российский народ хлебать дерьмо полными ложками...в Узбекистан козла Дрозденко(какая интересная фамилия-прям из коренного народа)!!!
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14 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Ну это просто - узбеки пообещали поделиться грантом, а местные нет.
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14 час.

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