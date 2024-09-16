Машинист из Ржева слил 80 литров топлива с локомотива

Сотрудники транспортной полиции пресекли хищение дизельного топлива с локомотива в Тверской области. Как сообщили в пресс-служба Тверского линейного отдела МВД России на транспорте, 31-летнего машиниста задержали с поличным на 235 километре станции Ржев-Балтийский.