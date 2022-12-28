В российский прокат выйдет триллер «Убийца "Святой паук"»

В российский прокат выйдет триллер Али Аббаси «Убийца "Святой паук"». Премьера картины состоялась в мае 2022 года на Каннском кинофестивале, где проект был удостоен приза за лучшую женскую роль — награду получила иранская актриса Зар Амир Эбрахими.