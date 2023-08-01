Медвежий угол

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Этнические бордели — огромный доходный бизнес

Этнические бордели — огромный доходный бизнес

Юрий Кот В вопросе мигрантов незаслуженно не упоминается проблема женского труда.

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Комментарии
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Андрей Павлов
Какая ГД? Их это не колышит. Проблемы индейцев шерифа не волнуют.зз
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12 час.
Ирина52
Масштаб был другой. Такой,как сейчас, скрыть невозможно. И до горбачевской &quot;перестройки&quot; с этим боролись, насколько это вообще возможно. И проблем нормальным гражданам такие &quot;жрицы любви&quot; не доставляли, не желая привлекать внимание властей. Да и химических наркотиков не знали,только &quot;травку&quot;, которую в Европе в тот момент уже легализировали. Впрочем, даже маргиналы предпочитали выпивку .
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5 час.
Татьяна
Чурки всё наших женщин и девушек блядевонят, считают шлюхами и т.д. На самом деле их же соотечественницы в борделях подрабатывают и,даже, рожают детей &quot;полка&quot;
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2 час.

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