Этнические бордели — огромный доходный бизнес

Ирина52

Масштаб был другой. Такой,как сейчас, скрыть невозможно. И до горбачевской "перестройки" с этим боролись, насколько это вообще возможно. И проблем нормальным гражданам такие "жрицы любви" не доставляли, не желая привлекать внимание властей. Да и химических наркотиков не знали,только "травку", которую в Европе в тот момент уже легализировали. Впрочем, даже маргиналы предпочитали выпивку .