Юрий Кот В вопросе мигрантов незаслуженно не упоминается проблема женского труда.
Этнические бордели — огромный доходный бизнес
Комментарии
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Андрей Павлов
Какая ГД? Их это не колышит. Проблемы индейцев шерифа не волнуют.зз
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12 час.
Ирина52
Масштаб был другой. Такой,как сейчас, скрыть невозможно. И до горбачевской "перестройки" с этим боролись, насколько это вообще возможно. И проблем нормальным гражданам такие "жрицы любви" не доставляли, не желая привлекать внимание властей. Да и химических наркотиков не знали,только "травку", которую в Европе в тот момент уже легализировали. Впрочем, даже маргиналы предпочитали выпивку .
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5 час.
Татьяна
Чурки всё наших женщин и девушек блядевонят, считают шлюхами и т.д. На самом деле их же соотечественницы в борделях подрабатывают и,даже, рожают детей "полка"
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2 час.
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