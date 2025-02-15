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Царьград

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Зеленский запретил Трампу ехать на 9 Мая в Москву: "Нам это не нужно"

Зеленский запретил Трампу ехать на 9 Мая в Москву: "Нам это не нужно"

Врио президента Украины Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, его выступление в России уже метко окрестили стендапом, видимо, памятуя о прошлом бывшего комика.

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