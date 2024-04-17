МГ

Малик Гумеров

"Нужна «чистка» нашей творческой «элитки»" - Так они ведь только какашки СИСТЕМЫ капитализма !!! Есть солдаты СИСТЕМЫ во власти , прикрывающие эти какашки ! Их не нужно чистить ? Есть сама паразитическая СИСТЕМА , ради своей целостности ... , рождающая этих какашек , для манипулирования умами через деградацию этих умов (аналогично как ломехузы захватывают и паразитируют на муравейнике !!!).! Ее - паразитическую Систему , не нужно сломать и выстроить новую .... , на благо ЧЕЛОВЕКА ??? ИНКУБАТОР ЭТИХ КАКАШЕК НУЖНО СЛОМАТЬ , РАЗОБРАТЬ , УНИЧТОЖИТЬ ..... ! Иначе .... , можно вечно чиститься от таких какашек и ничего не добиться !!! ======================= Михеев все онанизмом занимается ! Болтает красиво - но не по делу , бестолку (бес толкает ... ?) , пустое .... ! У Михеева нет понимания - на чем , на каком фундаменте вся эта вакханалия против человека выстроена !!! Не запачкав руки .... и до крови ..... от этого всего дерьма не избавиться !!!