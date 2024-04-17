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Нужна «чистка» нашей творческой «элитки»

Нужна «чистка» нашей творческой «элитки»

В Москве в Великий пост состоялась премьера сатанинского шоу Taboo в «театре-кабаре» Crave, сообщает Telegram-канал «Культурный фронт Z».

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
&quot;Нужна «чистка» нашей творческой «элитки»&quot; - Так они ведь только какашки  СИСТЕМЫ капитализма !!!                                          Есть солдаты СИСТЕМЫ  во власти , прикрывающие эти какашки  !   Их не нужно чистить ?                                                                            Есть  сама  паразитическая  СИСТЕМА , ради своей целостности ... ,  рождающая  этих какашек , для манипулирования умами   через деградацию этих умов (аналогично как  ломехузы  захватывают и паразитируют на муравейнике !!!).!     Ее - паразитическую Систему , не нужно  сломать  и  выстроить новую .... , на благо ЧЕЛОВЕКА ???                                                  ИНКУБАТОР ЭТИХ КАКАШЕК НУЖНО  СЛОМАТЬ , РАЗОБРАТЬ , УНИЧТОЖИТЬ ..... !                                                                                    Иначе .... , можно   вечно  чиститься от  таких какашек и ничего не добиться !!!                                                                                                 =======================                                                       Михеев все  онанизмом занимается !    Болтает красиво - но  не по делу , бестолку  (бес толкает ... ?)  , пустое .... !   У Михеева нет понимания  - на  чем , на каком фундаменте  вся эта вакханалия против человека выстроена !!!        Не запачкав руки  ....  и до крови .....  от этого всего дерьма не избавиться !!!
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