Собянин: Москва готова принять международную выставку-форум «Россия»

Федеральные министерства и крупные госкомпании представят результаты своей работы В пятницу, 27 октября, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года будет проходить международная выставка-форум «Россия».