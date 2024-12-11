Команда Cadillac F1 в Формуле-1 будет использовать моторы Ferrari

Спустя несколько дней после того, как Ferrari не удалось выиграть Кубок конструкторов в Формуле-1, итальянский коллектив заключил соглашение с новой командой Cadillac F1 на поставку ей моторов с 2026 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии