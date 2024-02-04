Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Попытки срыва первых в мире Игр Будущего в России обречены на провал

Попытки срыва первых в мире Игр Будущего в России обречены на провал

В октябре 2023 года, выступая на пленарном заседании «Спорт без границ. Открытость миру» XI Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», Президент России Владимир Путин пригласил спортсменов и молодежь из разных стран мира принять участие в соревнованиях «Игры Будущего»:  «Россия понимает, как важно беречь традиции спорта, но при этом, безусловно, открыта и ко всему лучшему, новому, передовому, тому, что пользуется популярностью у молодежи, в том числе и в спорте.

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