Попытки срыва первых в мире Игр Будущего в России обречены на провал

В октябре 2023 года, выступая на пленарном заседании «Спорт без границ. Открытость миру» XI Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», Президент России Владимир Путин пригласил спортсменов и молодежь из разных стран мира принять участие в соревнованиях «Игры Будущего»: «Россия понимает, как важно беречь традиции спорта, но при этом, безусловно, открыта и ко всему лучшему, новому, передовому, тому, что пользуется популярностью у молодежи, в том числе и в спорте.