Индексы АТР закрыли сессию среды без единого тренда

В среду азиатско-тихоокеанские рынки продемонстрировали разнонаправленную динамику. Настроения инвесторов колебались на фоне негативных данных по потребительской уверенности в США, которые накануне привели к снижению ключевых индексов Уолл-стрит.
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