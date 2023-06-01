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Площадь 14 лесных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе увеличилась до 1,5 тысяч гектаров

Площадь 14 лесных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе увеличилась до 1,5 тысяч гектаров

Спасатели продолжают ликвидировать возгорание в государственном природном заповеднике «Юганский» общей площадью 22 гектара, а также 14 лесных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе.

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