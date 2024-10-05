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Москва выставила на торги квартиру на Арбате почти за ₽100 млн

Москва выставила на торги квартиру на Арбате почти за ₽100 млн

Восьмикомнатная квартира находится в доходном доме Шанявского, где останавливались Бунин и Бальмонт. Торги по ней запланированы на ноябрь В начале ноября в Москве состоятся торги, на которые выставят восьмикомнатную квартиру на Арбате в доме 1870 года постройки.

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