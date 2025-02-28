В новгородском следкоме прокомментировали ситуацию с обстрелом рейсового автобуса

О диком происшествии, случившемся в Великом Новгороде 26 февраля, в 20:44, неподалёку от торгового центра «Мармелад» на улице Ломоносова, мы сообщали в публикации «В Великом Новгороде подростки обстреляли маршрутный автобус».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии