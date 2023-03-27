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Сценарий «успешного наступления» ВСУ: Ищенко объяснил, что ждет противника на третий день

Сценарий «успешного наступления» ВСУ: Ищенко объяснил, что ждет противника на третий день

Российский политолог Ростислав Ищенко в интервью информационному изданию «Украина.ру» объяснил, что ждет ВСУ на третий день после «успешного наступления».

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