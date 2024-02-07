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Газета.ру

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Путин: Россия помогает не только россиянам, оказавшимся в заложниках у ХАМАС

Путин: Россия помогает не только россиянам, оказавшимся в заложниках у ХАМАС

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Москва активно оказывает поддержку гражданам различных стран, попавшим в заложники на Ближнем Востоке, при этом особое внимание уделяется россиянам.

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