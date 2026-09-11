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Ростех

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ЦАТ представил на «ИННОПРОМ. Индия» проект создания единой технологической платформы для 3D-печати

ЦАТ представил на «ИННОПРОМ. Индия» проект создания единой технологической платформы для 3D-печати

Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация Центр аддитивных технологий (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) разрабатывает концепцию единой технологической платформы для промышленной 3D-печати металлических изделий.

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