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Семья погибшей в "Тайгане" смотрительницы усомнилась в версии о нападении льва

Семья погибшей в "Тайгане" смотрительницы усомнилась в версии о нападении льва

"112" В Крыму близкие смотрительницы зоопарка требуют возобновления уголовного дела о ее гибели. Два года назад в парке "Тайган" Леокадию Перевалову загрыз лев.

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